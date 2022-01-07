近年全球健康意識抬頭，疫情過後大眾追求健康已為新常態，智慧穿戴裝置領導品牌Garmin洞悉健康市場趨勢，2014年陸續推出健康相關穿戴裝置並開始發展「Garmin Health健康事業體」，憑藉在穿戴裝置開發上累積的多年經驗，Garmin Connect APP及雲端資料庫也在2015年問世，領先業界提供用戶雲端服務，目前全球已累計超過6600萬以上活躍用戶。

隨著近年個人健康管理需求日益增加，Garmin進行多元產品佈局，2019年收購全球最大室內自行車訓練品牌Tacx、2020年收購全球最頂尖生理數據分析公司Firstbeat Analytics，為全球用戶運動表現、訓練與健康數據分析等方面提供突破性的創新技術。在疫情衝擊下，2021年前三季營收不減反創企業歷史新高、健身休閒產品線成長26%、Garmin Health健康事業體近5年營收成長率達217%，將持續開發技術與整合多元產業資源，致力建構後疫情時代更完善的大健康生態圈，迎戰智慧健康管理新紀元！

根據2021年GO SURVEY健康科技生態系趨勢調查，飲食、睡眠、運動是大眾認為影響健康的三大要素，並願意採取行動加以改善，同時大眾追求健康時更傾向尋求科學驗證，而智慧穿戴與健康APP等健康科技，成為大眾規劃及達成健康目標的便利捷徑。Garmin看好健康領域消費潛力與未來發展性，持續投注資源在「Garmin Health健康事業體」，將智慧穿戴硬體裝置與軟體數據資料，串聯至各產業、開發跨領域整合性健康服務。

Garmin憑藉著極具競爭力的電池續航力及業界最多款式的智慧穿戴裝置選擇，達到長期持續性健康數據監測的效果，搭配全方位的各式生理數據與精準感測器，以及提供API和SDK高密度的「實時偵測資料整合串接服務」，為企業夥伴提供廣泛多元的客製化解決方案，同時為一般用戶的健康狀態做有效追蹤及預防，提供全天候健康與生理數據指標，並由不同領域的第三方單位提出更多專業分析建議，打造用戶端、合作夥伴及Garmin三方受益的創新商業模式，建立各產業共享的完善健康生態系統。