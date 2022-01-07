「Garmin Health健康事業體」協助合作夥伴解決企業需求，應用範圍遍及運動科學與健身訓練、智慧遠距醫療、個人健康監控及分析、健康風險評估：

【運動科學與健身訓練】：Wondercise多點、多功能即時動作比對健身系統應用於「室內運動互動式訓練」，結合錶帶、腿帶等穿戴式智能感應器與Garmin智慧手錶，提供單人多點的即時動作比對，實現以2.5倍速度蒐集數據以提高準確度，使用戶更有效且更快地達到運動效果，加速實現健身目標。Firstbeat Sport Premium應用於「運動員個人化專業訓練」，利用Firstbeat Sports平台共享Garmin Connect數據，針對運動員的日常訓練狀態，提供個人化訓練計劃，透過進階的生理數據資料使教練和運動員做出有關訓練和恢復的最佳決定，目前全球累計超過1000 個團隊、23000名運動員使用。

【智慧遠距醫療】：GARMIN整合DEXCOM開發出「連續血糖實時數據監測」GARMIN X DEXCOM CGM SYSTEM INTEGRATION，當配戴血糖監測儀時，糖尿病患可直接透過Garmin智慧手錶或自行車錶，即時查看自己的血糖變化及監測各項健康數據。Garmin是全球第一個使用DEXCOM新應用程式介面(API)的合作夥伴，DEXCOM於2021年7月獲得美國食品藥物管理局(FDA)核准第三方合作夥伴利用API串接存取CGM數據，使患者能更安心地享受運動過程。

【個人健康監控及分析】：戴姆勒集團應用於「駕駛人健康警示系統」，利用實時數據監測駕駛壓力指數，調節車內環境照明、空調溫度、播放器音量、座椅按摩系統等，維持舒適環境以利安全駕駛。歐盟特戰部隊則應用於「監控及提高軍人身體素質」，結合Garmin Tactix具有戰術功能和互動功能的專業軍用手錶，同時可切換不與Garmin分享數據的私有雲模式、所有GPS數據都轉換為北極起點，並搭載一鍵刪除功能，可隨時刪除手錶上已儲存航點及座標等足跡資料，確保軍事機密與資訊安全。

【健康風險評估】：GARMIN即時健康數據監控與全球知名再保險公司SCOR Global Life「生理年齡模型BAM」結合，再保險公司透過該模型有效評估風險，將GARMIN大數據分析資料庫多項有效生理數據整合到模型演算法中，提供承保見解，其中，南山人壽為亞太地區首度導入此模型至保單實際運用的大廠，透過合作將使保險公司能更準確評估個人實際生理年齡狀態、降低風險並提供更有競爭力的精準服務內容，將保險由事後補償的性質提升到事前的風險防控，不但提升客戶的生活質素，也可減少索償，有助控制保險成本，達到雙贏局面。