【旅奇傳媒/編輯部整理】疫情帶來的緊張與壓力，讓國人開始走進山林親近自然，放鬆身心。新北市政府觀光旅遊局推出「微笑山線 - 好好．在山中」，正是郊山旅遊首選，只要搭乘火車、捷運或公車即可到達，邀請民眾打開五感，探索家山風情。微笑山線推廣區域涵蓋土城、樹林、鶯歌、三峽、新店、中和的山區步道。

活動首次嘗試以視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺不同的感官角度，規劃出六大主題活動：「行．山之 守護」、「賞．山之美學」、「聽．山之聲音」、「聞．山之氣味」、「品．山之味道」與「覺．山之能量」，透過豐富的五感體驗活動，帶著民眾重新與自然連結，好好的呼吸，感受山林氣息，好好的品味山中的每一刻，聆聽山野間的蟲鳴鳥叫，希望鼓勵更多民眾走進微笑山線。

圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

▲三角埔頂山的芒花景觀。

觀旅局長蔣志薇表示今年活動集結在地學校、社區團體、以及與來自各領域的藝術工作者跨界合作。「行．山之守護」由樹林、土城和中和的學校與在地團體帶領淨山活動，凝聚社區居民愛護家山環境的意識。「賞．山之美學」將帶領遊客從自然生長的野生花草中，感受山林自然美學。「聽．山之聲音」與聲音藝術家合作，分享微笑山線的聲音風景。「聞．山之氣味」與香氣故事設計師共同打造獨一無二的家山氣味小旅行，把山林氣息帶回家。「品．山之味道」將於三峽舉辦茶席野餐活動，以野餐形式，享受微笑山線的美好。最後，精心策劃「覺．山之能量」活動，帶著旅客來場自然療癒旅程，感受新北家山的山林能量。

圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

▲「微笑三線-好好在山中」主視覺。

「微笑山線 - 好好．在山中」首波活動已於111年1月6日開放報名，陸續將推出更多多元豐富的五感體驗遊程。活動期間，凡參加任一條微笑山線行程，即可獲得微笑山線徽章一枚，總共提供500個名額。報名請至新北市觀光旅遊網查詢。

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