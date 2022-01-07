殲-20換裝陸製發動機

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）6日說，澳日簽署了一項新協議，以促進兩國在國防和安全上的合作。他並強調，協議將加強雙方部隊間「更複雜的接觸，互通與合作」。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）6日報導，澳洲簽署了這項條約，成為繼美國之後，第二個和日本有正式防禦條約的國家。而美澳日印都是「四方安全對話」（The Quad）夥伴，致力在印太抗中。

澳洲和日本都採購了美製5代F-35隱形戰機，其中日本2018年12月通過，要採購147架F-35，而其中有42架是短場/垂直起降的F-35B。這使日本成為美國以外，擁有最多F-35戰機的國家。此外，東京也在升級F-15機隊，以在不久的將來和F-35搭檔。

另一方面，澳洲正以72架F-35A汰換F/A-18A/B「大黃蜂」（Hornet）戰機。其中40架已交付，其餘的將在 2023年底送達。而日澳聯手，雙方的F-35加起來將有219架。相對的，中方目前大約只有150架殲-20。

F-35隱形戰機

然而，日、澳仍在積極加強戰力。坎培拉除了要靠美英協助，打造8艘核潛艦外，最近也和南韓簽了價值約10億美元（約276億台幣）的合約，以採購30門自走榴彈砲，15輛裝甲彈藥補給車和武器定位雷達。據說日本也在設法升級巡弋飛彈，好打擊超過1,000公里外的目標。