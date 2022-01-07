死者母親悲痛欲絕，哭紅雙眼的步出告別式會場。（石秀華攝）

死者母親由親友轉達一紙陳情書，提出酒駕修法、維護路權、助被害者度困境等3訴求。（石秀華攝）

死者丈夫的妹婿莊先生出面向媒體表示，他代表哥哥向外界致謝，至今哥哥和小孩都還不知妻子以及母親已過世。（石秀華攝）

高雄市林姓男子一家四口去年12月26日過馬路時慘遭酒駕男高速衝撞，導致范姓妻子不幸身亡，林男和2名未成年女兒重傷慘劇；死者今(7)日舉行告別式，重傷父女3人躺醫院至今仍被蒙在鼓裡，無法送妻子和母親最後一程，連老天爺都同悲，公祭開始，天空突然下起雨來；死者母親雙眼哭紅，由親友轉達一紙陳情書，提出酒駕修法、維護路權、助被害者度困境等3訴求。

37歲的范姓女子去年12月26日和45歲的林姓丈夫以及13歲和15歲的女兒，一家人準備至愛河賞燈，4人走在前金區國民街和河東路口無號誌交通路口路中央時，遭酒駕的黃姓男子高速衝撞，導致范妻當場死亡、林男肋骨骨盆腿部骨折，15歲大女兒雙小腿骨折、全口牙脫落，13歲二女兒頭部及身體多處擦挫傷。

酒駕毀了林男一家人，不幸身亡的范女今（7）上午在高雄市立殯儀館舉行告別式，上午8時30分公祭開始，天空突然下起綿綿細雨，似乎老天爺也同悲；高雄市長陳其邁意外地未出現告別式致哀，僅派辦公室主任到場，不少藍綠民意代表也到場。

死者丈夫的妹婿莊先生出面向媒體表示，他代表哥哥向外界致謝，至今哥哥和小孩都還不知妻子以及母親已過世，莊男說，大嫂的媽媽和親友遠從新竹南下，心情上蠻激動的，應該有很多話想對大嫂說。

莊男轉達家屬的訴求，表示親友對於酒駕都希望政府能立法嚴懲酒駕者，希望政府能重視社會大眾的心聲，應藉由修法讓台灣人民能安心過生活。

對於龐大醫療費，莊男指出，大嫂和哥哥一直是家中經濟支柱，經濟上或未來復健之路、小孩的成長過程，都是漫長之路，才會想藉由外界來幫助哥哥一家，家屬的立場只希望能幫助哥哥一家未來能堅強走下去，畢竟未來之路很長，相信哥哥一家能平安出院，未來生活回到軌道後，有多餘的善款也會幫助其他需要幫助的人。

死者母親哭紅雙眼步出告別式會場，媒體趨前詢問，難過的雙手撫胸，說不出話，透過親友向媒體傳達一紙陳情書，希望高雄市長陳其邁能伸張正義、主持公道，維護市民權益。

陳情書中並提出3大訴求，請求陳其邁能給予協助，第1：針對酒駕肇事一再發生，懇求政府立即修法、加重刑責，杜絕惡性脫產，以維護受害者權益；第2：請求政府對行人當然路權予以維護，加強燈號及人行道管理。第3：受害者面對龐大醫療費及復健費用，懇請政府及善心人士給予協助，幫助被害者度過困境，走向康復之路，回歸正常生活。

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