麥當勞薯餅又要缺貨了！部分門市今貼出公告，即日起薯餅暫不供應。麥當勞發布聲明，指全球航運近期供貨不穩，各分店薯餅陸續短缺，售罄後將暫時停止銷售。

麥當勞表示，目前正積極調度原物料，預計一月下旬完成補貨，屆時可恢復正常供應；感謝消費者的支持，造成不便，敬請見諒。至於薯條，一切正常。

據了解，海運市場大亂，導致原料馬鈴薯「就算上了船也不知道哪時候會到」，才會造成短缺。這已是自去年8月至今，麥當勞第二度出現薯餅斷貨的情況。