台南市安平區觀夕平台發生聚眾鬥毆案，警方查扣作用案的凶器。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

黃姓男子與前女友在聊天軟體互嗆，引發前女友的現任男友不滿，雙方約到台南市安平區觀夕平台談判時，現任男友烙人一到場即持棍棒對黃男猛打。警方獲報出動線上快打部隊到場處理，對方已一哄而散，警方除將受傷的黃男送醫，事後更循線傳喚10人到案，全案依傷害、聚眾鬥毆等罪嫌偵辦中。

6日凌晨2時許，警四分局接獲110報案指觀夕平台疑似有打架糾紛，經出動線上快打警力到場，對方已一哄而散。警方在現場發現黃男受傷倒在地上，立即呼叫救護車送醫治療。

經了解案情時，黃男聲稱因在聊天軟體與前女友互嗆，要求對方道歉，引發前女友的現任男友不滿，雙方談判時遭對方多人毆打成傷。醫院初步診斷發現，黃男的傷勢為左手臂撕裂傷及身體多處擦挫傷、腎臟破裂，但並無生命危險。

警方漏夜追查，經調閱路口周遭監視器影像畫面分析比對後，發現涉案車輛有5輛，隨即兵分多路前往相關犯嫌居住地傳喚他們到案說明，共有10人到案，員警還查扣作案用的木刀1支、充當凶器的鐵耙1支。

警方初步了解，黃男與18歲黃姓主嫌的女友有感情口角糾紛，黃男於是約黃嫌前往觀夕平台談判，但黃嫌找來19歲陳姓友人等多人前往助陣，並於開車抵達現場後，即朝黃男一陣毆打，混亂中再趁隙逃逸。