美股周四大多收黑，台股今(7日)開盤漲20.24點，以18388.16點開出後，指數一度攻高至18444.12點，9點30分後，台積電、聯發科等電子權值股急殺，指數一路下殺至18134.41點，狂跌233點，指數上下震盪逾300點。

雖然台積電ADR收紅，但台積電開盤仍下跌1元，以643元開出，早盤一度翻紅至646元，帶動大盤指數收復5日均線，不料，電子股一陣下殺，台積電翻黑跌至634元，下跌10元，跌逾1%；聯發科也跌至1090元，跌逾3%；聯電則在平62.7元平盤上下震盪。

電子、傳產走弱，僅金融族群獨撐，彰銀、台中銀、華南金、玉山金盤中仍有1%以上的漲幅。

華爾街市場還在消化美國聯準會(Fed)恐將提早升息、縮表而呈現震盪，道瓊工業指數下跌170.64點，跌幅0.47%，以36236.47點作收；標準普爾500指數下跌4.53點，跌幅0.10%，收在4696.05點；那斯達克指數下跌19.30點，跌幅0.13%，收在15080.87點；僅費城半導體指數上漲29.17點，漲幅0.75%，收在3909.04點。

台股ADR部分，台積電ADR上漲1.11%，聯電ADR上漲3.32%，日月光ADR也上漲0.88%。

台股6日尾盤在台積電、台泥、台塑以及金融股尾盤出現買單敲進下，留下長達114點的下影線，指數收在18367.92點，下跌132.04點，成交值2926億元，三大法人同步賣超，外資及陸資賣超73.93億元，自營商賣超38.42億元，投信賣超6.87億元，合計賣超119.22億元。