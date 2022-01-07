蘋果2020年宣布與英特爾分手，轉型發展自家晶片與處理器，企圖減少對英特爾的依賴，隨著過渡期進入尾聲，團隊人事也出現異動，M1晶片首席Jeff Wilcox跳槽英特爾，但對Jeff Wilcox其實是回鍋，過去他曾在英特爾任職超過十年，而近期英特爾消息不斷，日前才剛傳出將3奈米外包給台積電，並與其討論合作開發2奈米製程。

過去蘋果產品的處理器都依賴英特爾，但在2020年決定轉由自行設計、生產，年底搭載第一款M1晶片的MacBook Air筆電亮相，續航能力與運算能力獲得好評也瓦解外界對自產處理器的質疑。

而Jeff Wilcox在蘋果任職的8年是蘋果Mac系統架構總監，協助公司安然渡過轉換期，如今確定重返英特爾，他也在個人LinkedIn頁面上寫道，「我為我在蘋果取得的成就感到無比自豪，最終實現Apple Silicon向M1、M1 Pro和M1 Max SOC和系統的過渡。」

Jeff Wilcox重返英特爾後將負責所有英特爾客戶的系統單晶片（SoC）架構設計，他說：「我會想念蘋果的同事和朋友，但我期待下一趟旅程，再次與出色的團隊合作，幫助創建突破性的SOC，我感到無比激動，偉大的事情就在眼前。」報導指出，Jeff Wilcox本月初開始已經開始在英特爾上班。

事實上，Jeff Wilcox過去在英特爾的任職的時間超過10年，起初負責晶片架構設計，並曾擔任PC晶片組的工程師，於2013年11月被挖角至蘋果，直到去年12月。

報導指出，華爾街分析師認為，過去兩年蘋果Apple Silicon團隊陸續走了一些工程師，但對蘋果晶片發展的影響還有待觀察，且蘋果在高級副總裁Johny Srouji的領導下，仍證明強大的晶片能力。

此外，英特爾近期消息不斷，周四先有分析師爆料英特爾將3奈米產能包給台積電生產，並與台積電討論合作開發2奈米製程，如今又傳出挖角蘋果M1首席晶片設計師。