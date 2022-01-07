元旦以來，冷氣團陸續報到，正是民眾愛泡溫泉的時節，插畫家捲貓與筆下毛絨絨的小動物們，也以圖像紀錄下實際走訪「名湯」的心得，除了萌萌地繪出台灣特殊泡湯風景，還有溫泉種類科普、各湯屋泡湯規則等趣事。

既是療癒系，又是溫泉科普漫畫的《捲兔的台灣裸湯：北部篇》，由插畫家捲貓親身走訪台灣北部，泡遍大眾溫泉裸湯後詳細記錄旅遊資訊，再以可愛動物為代表畫出泡湯趣事。尤其每一間湯屋都會用俯視的角度畫出平面圖，讓人對內部構造一目了然，甚至從進場、付費到入場後淋浴間、置物櫃、溫泉區配置等，也以圖畫清楚呈現。

台灣的裸湯文化受日本影響甚深，捲貓在書中也解答了「錢湯」和「溫泉」的不同，所謂「錢湯」是指「要付錢的湯」也就是大眾澡堂，日本都市裡多半還有錢湯，大部分是用一般熱水，溫泉區的錢湯才是用溫泉水。

湯屋的基本資訊，還會包括一些歷史小知識，例如北投的瀧乃湯，庭院裡立著一根昭和天皇即位前來台訪查時建的記念碑，當時的裕仁皇太子對「北投石」很感興趣還常會涉溪調查，不過雖然記念碑落腳在瀧乃湯數十年，皇太子並沒有在此泡過湯。

湯屋訊息外，作者捲貓也將自己親自體驗的所見所聞都呈現在其中，有些常客才知道的泡湯秘辛，讓讀者還未親臨就能感受到不同湯屋的氣氛，掌握不同時段的入場人數等，就能根據自身需求選擇最適合的湯屋。

例如歷史悠久的瀧乃湯，捲貓就細細描繪了「常客阿姨愛的教育」，包括會嚴格要求進浴池前先沖腳，瀧乃湯以46度的較高溫泉而聞名，常客們還會要求「水很熱，不要撥水喔」、「泡一泡要起來休息一下喔」，也有常客才知道的周五晚上特別場，是老湯友和店家特別協調的48度高溫。