有著泰雅族血統的美女護理師網紅田甜（Giwas）因深邃大眼和性感嘴唇，加上F級的傲人上圍，被網友封為「F級蔡依林」，而她也常不吝在社群網站分享近況。近日從2021年邁入2022年，田甜應景在IG分享新年新願望，但穿著低胸裝露出半球的她太過吸睛，引來網友讚嘆：「想量度一下有多長的事業線」、「好深好長⋯新年快樂」。

據知，田甜就讀於馬偕醫護管理專科學校護理系畢業，取得護理師執照後，曾有段時間不孕症診所工作，因有著亮麗外型，一張瓜子臉加上深邃五官與挺鼻，及不科學的豐滿雙峰及纖細腰圍，讓她被封為全台「最兇」護理師。

先前據《ETtoday新聞雲》報導，田甜受訪透露當時已經在診所工作半年多，因為能發揮所長協助別人，讓她很有成就感，雖然有不少演藝圈相關邀約招手，但田甜暫時不為所動，想要先以目前的工作為重，也透露上班時間其實都素顏、沒化妝，但其實底子好的她沒上妝時也撞臉另一名女星徐若瑄。

田甜擁有32F、23、34的神級完美身材，讓她常常一分享近照都引來近萬名粉絲按讚，去年夏天她大方分享海邊泳裝照，大秀S沙漏型身材。上月底她分享新年期許，寫下：「雖然今年流過的淚比往年加起來還要多，但無論好壞，都將成為往事，就讓它過去吧，願你我都能成為更好的自己，再見。2021。」粉絲回應：「先祝妳新的一年快樂！未來總是讓人充滿希望與期待，祝福妳我，大家都能達成理想的目標於2022年！」、「美人兒好可愛！新年快快樂樂！」、「願安，祝好」、「朝向美好的2022前進吧」。