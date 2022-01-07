綜合央視網、新華社及中國外交部網站報導，當地時間1月6日10時30分，中國國務委員兼外長王毅在肯亞與肯亞外長奧馬莫開記者會並回答記者提問時表示，非洲之角地理位置獨特、發展潛力巨大，但近年來熱點地區持續升溫，地區衝突不斷，時而爆發衝突對抗，這種現象再也不能持續下去了。為支持非洲之角實現長遠和平繁榮，中國將任命外交部非洲之角事務特使，為這一目標提供必要支持。

據中國外交部官網消息，自1月4日起，中國國務委員兼外交部長王毅在4天內跨越非亞兩大洲，訪問厄利垂亞、肯亞和葛摩3個非洲國家，以及馬爾地夫和斯里蘭卡兩個南亞國家。中國外長已連續32年年初首訪非洲。中國外交部表示，這彰顯了中非團結合作，也表明中國外交始終站在發展中國家一邊。

★厄方：中國從未干涉別國內政

當地時間1月5日，王毅在阿斯馬拉同厄利垂亞外長奧斯曼舉行會談時，也就「非洲之角」形勢交換了意見。厄利垂亞總統伊薩亞斯表示，厄方堅決反對外部勢力在地區製造社會分裂和民族矛盾。解決非洲地區衝突的關鍵是確保域內國家獨立自主、團結合作，共同致力於穩定和經濟發展，為地區和平發展創造有利條件。

伊薩亞斯總統駁斥了所謂中國「債務陷阱」論，強調中國從未干涉別國內政，是非洲不可或缺的真正發展夥伴，期待中國在非洲和平、發展的進程中發揮更大作用。

王毅說，這些年來，一些域外大國把非洲之角當作地緣政治博弈的競技場，造成動盪不寧、衝突頻發，嚴重損害了地區和平穩定，遲滯了地區發展振興。當前形勢下，非洲之角國家有必要認真探討如何實現地區和平安全，釋放發展潛力，提高治理能力。在這一進程中，中方作為非洲之角國家的真誠朋友和可靠夥伴，願為此發揮建設性作用。

★王毅：中厄關係提升為戰略夥伴關係

厄利垂亞是王毅此次非洲之行的首個國家，王毅表示，中方珍惜中厄傳統友誼，願開闢兩國關係新的發展前景。此訪最大的成果是，雙方達成共識，將中厄關係提升為戰略夥伴關係，這符合兩國和兩國人民根本和長遠利益。

王毅表示，中方願以此為契機，推進雙方全方位互利合作，掀開兩國關係新的篇章，更好造福兩國人民。雙方應加強落實中非合作論壇第八屆部長級會議「九項工程」對接，為下一步合作注入強勁動力。

★王毅：中國將始終站在非洲兄弟一邊

王毅表示，作為戰略夥伴，中厄雙方要在涉及彼此核心利益和重大關切問題上更加堅定地相互支持。在國際和多邊事務中加強協調配合，高舉多邊主義旗幟，抵制霸凌和強權政治。堅持推進國際關係民主化，捍衛國際公平正義。中國將始終站在非洲兄弟一邊，中國在聯合國一票始終屬於發展中國家。

奧斯曼外長表示，厄中確立戰略夥伴關係將推動雙邊關係達到新高度。厄方完全贊同習近平主席提出的「九項工程」倡議，願同中方對接落實合作框架規劃，加強基礎設施、港口、工業園等領域合作，將合作意願轉化為現實成果。

奧斯曼外長表示，厄中在和平穩定、主權獨立、互利發展、公平正義等議題上有着共同理念，厄方堅定奉行一個中國政策，支持中方在台灣、涉港、涉疆、南海等問題上的正義立場。同中方站在一起是厄方的一貫傳統，厄方願同中方加強協調配合，共同維護發展中國家正當利益。

會談後，雙方簽署了中厄兩國外長聯合聲明。