周四公布的初步數據顯示，德國12月通膨放緩，為近6個月來首見，但是仍遠高於歐洲央行(ECB)為整個歐元區設定的2%目標。

據德國聯邦統計局公布的數據，德國12月消費者物價HICP(在調整到與其他歐盟國家可相互比較)為年增5.7%，低於11月的年增6.0%，出現難得的增長放緩。

整個歐元區的通膨在11月來到創紀錄的4.9%高位，歐元區12月的數據預計在周五稍晚公布。

而德國國家的消費者物價指數CPI年增5.3%，為自1992年6月以來最高，較11月的5.2%稍微加速。

德國全年的HICP通膨率為上升3.2%，遠高於2020年的0.4%。而國家的CPI通膨率為上升3.1%，亦高於2020年的0.5%。

德國央行在上個月上調2022年通膨預測，從六月預測的1.8%一舉上調到3.6%，並且同時預期2023年和2024年通膨為2.2%，皆高於歐洲央行目標。

德國聯邦統計局說，有幾個因素驅動著高通膨，包括2020年的比較基數較低，當時由於首波新冠疫情發生，經濟大幅下滑。

德國政府官員和央行政策決策官員預計，未來幾個月通膨將進一步放緩，暫時性因素的影響例如減徵增值稅，都會在一月減弱。

歐洲央行估計，歐元區通膨在新年之際見頂。路透調查預估，歐元區12月通膨將從11月的4.9%高位降到4.7%。

歐洲央行在上個月上調通膨預測。該行目前預計，2022年消費者物價將上漲3.2%，遠高於9月的1.7%預期；但預計2023年通膨將放緩至1.8%，而此前的預測為1.5%。

包括美聯準會在內的央行已經承認，事實可能證明通膨比人們設想的更為持久；但歐洲央行一直堅持其說法，認為到2022年底，物價成長將自行回落至目標水準以下。