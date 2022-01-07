媒體人陳揮文。（圖／本報系影音截圖）

立陶宛總統瑙塞達日前表示，讓台灣成立以台灣為名的代表處是個錯誤；瑙塞達昨日（6）又在推特發文改口稱，一直以來都支持在立陶宛與「台北」設立非外交關係的貿易辦公室。媒體人陳揮文則痛批，瑙塞達改口謀利行徑如把台灣耍著玩，就像總統蔡英文總喊「支持香港」，事實上也是在玩香港；陳更比出一個「秀肌肉」的手勢，諷刺蔡其實什麼都沒做。

立陶宛事件爆發後，我駐立陶宛代表黃鈞耀前天宣布，台灣將設立2億美元規模的「中東歐投資基金」，投資台灣與立陶宛均認為對雙方有利經濟與科技發展戰略意義的產業。

陳揮文昨日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，他很擔心台灣人把世界地圖攤開來，「射飛鏢射立陶宛，看幾個人能夠射中」，因為很多人可能都不知道立陶宛在哪裡。

陳揮文痛批，立陶宛總統這樣改口，讓他忍不住想勸他「不要學蔡英文好嗎？」也希望立陶宛總統不要學行政院院長蘇貞昌，因為這種說謊習慣真的很糟糕。陳指出，之前美國召開民主峰會，我們的代表唐鳳第二段發言只剩下聲音，整個畫面「被消失」，台灣有抗議嗎？只因為是「美國爸爸」所以就說是「技術問題」；南韓辦一個論壇本也邀請唐，後來取消了台灣也沒說什麼，照理說我們應發起抵制才對。

對此，陳揮文強調，蔡英文執政5年多，整個外交、兩岸關係、國際社會都變成這樣，前幾天蔡元旦談話還義正辭嚴說「我們挺香港的立場沒有變」，蔡政府已經玩香港2年了，至今還在說「我們挺香港」，但他想問蔡政府「用什麼挺？」根本只會「出一張嘴挺」。說到這，陳突然比出一個「秀肌肉」的手勢，並說蔡政府其實什麼都沒做。