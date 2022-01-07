彰化市華陽街陳家民宅凌晨4時34分傳出火警，彰化縣消防局第一大隊趕赴現場搶救，7歲男童被發現已經全身焦黑，沒有生命跡象，送醫不治，13歲女童及9歲男童多處燒燙傷，送彰化基督教醫院燒燙傷中心，40歲父親也受到嗆傷和燙傷送醫，起火原因還在釐清中。

陳姓一家5口住在華陽街，一樓磚造、二樓鐵皮搭建，今天凌晨，二樓起火，媽媽因夜班工作沒有在家，逃過了一劫，火災發生時，大人、小孩都還在夢眠中，三小孩睡在二樓，爸爸睡在一樓，爸爸發現濃煙，呼喊小孩時，二樓已燒得烈火熊熊，最小兒子才7歲，命喪火窟。大女兒也燒傷，較不嚴重，次子則全身多數燒燙傷。

彰化市民宅暗夜烈火1家4口受困，7歲男童命喪火窟。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

「起火啊！緊起來」烈火狂燃擔下，陳爸爸衝上二樓，就近先抱起大兒子衝下來，還要再衝上去救人，大火已經阻攔去路了，消防人員迅速搶救，短短10幾分鐘就控制火勢，但小兒子卻已全身被燻、燒黑，被發現已經沒有生命跡象，消防人員一邊施以心肺復甦搶救，一邊送醫仍告不治。

彰化市民宅暗夜烈火1家4口受困，7歲男童命喪火窟。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰基表示，最小的兒子7歲在到院前死亡，13歲女兒，二到三度的燒燙傷，面積1％，但吸入性燒嗆傷嚴重，九歲的男孩二到三度，面積40 ％，仍有生命危險，爸爸則是輕傷，手部有燙傷，後續於急診觀察室治療中。

彰化消防局第一大隊共派出消防車12輛，救護車5輛，人員44人，4時48分火勢控制，4時54分火勢撲滅，燃燒樓地板面積約10平方公尺，起火原因還在調查中。