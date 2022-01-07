由美國消費者技術協會（CTA）主辦，在全球科技界具有深度影響力的CES 2022於本次展會重返拉斯維加斯，至1月7日的展期中，為全球帶來有助改善全球健康、安全及改變世界的創新科技。CES 2022有超過2300間參展商（包含800間新創）參與，並將展示時下的創新科技，包括汽車科技、人工智慧、數位健康、智慧家電及 NFT、食物科技、航太科技等新興科技。

美國消費者技術協會總裁兼執行長Gary Shapiro表示，CES 2022的與會者將能沉浸於那些將重塑社會，並解決未來十年重大人類挑戰的創新科技當中。我們相信人工智慧、數位健康、交通、無人機、智慧城市、數位資產、航太科技等科技將令我們的生活變得更美好，超越人類所限。

CES執行副總裁Karen Chupka在CTA產業現況簡報中表示，半個世紀以來，科技產業一直透過CES結識新客戶、尋找投資者、接觸媒體、與產業領導者聯繫並發現創新。今年的CES活動將持續提供上述所有機會，並提供上萬位與會者與各大品牌和新創建立關係的機會。

在主題演講部份，三星電子副主席、執行長兼DX（Device eXperience）部門負責人J.H. Han發表了CES 2022首個主題演講，分享三星「攜手共創明天」的願景。當中強調了三星打造一個更加永續、客製化、互聯的未來計劃，並分享進一步溝通、協作和創立永續技術發展的必要性。三星展示其完全可回收包材、太陽能、無線電發電設備及全新節能產品，以做為創造永續未來的第一步，並宣布將分享許多現今和未來的環保創新供產業採用。Han 表示，從日常做起數以百萬計的改變能對我們的星球產生有意義的影響。

通用汽車（General Motors）董事長兼執行長Mary Barra在週二上午在線上參與了CES開幕主題演講，分享電動車如何重塑汽車世界。Barra更進一步展示備受眾人期待的雪佛蘭Silverado EV電動車。Silverado EV配備通用汽車的Ultium電池組，單次充電續航力可達400英里。通用汽車旗下的科技新創公司BrightDrop也更新了其商用電動車EV600和EP1電動托盤。

CTA市場研究副總裁Steve Koenig於公布了2022年值得關注的科技趨勢。Koenig指出，消費者正在「升級」他們的科技產品，過去一年來，擁有4K高畫質電視和智慧家電等新科技的美國家庭成長超過7％。消費性電子產業的零售收入預計將在2022年首度超過5050億美元，並延續2021年9.6％的高成長率，展現2.8％的成長。此預期漲幅來自市場對智慧手機、汽車科技、健康醫療相關設備及串流媒體服務的強勁需求。Koenig更指出，從晶片銷售的跡象來看，汽車產業的銷售將可期望在2022年見到回彈。而在工廠預裝的汽車科技產值預計將達160億美元，相較於2021年149億美元增長7％。