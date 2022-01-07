台灣中油公司推出「中油Pay慶百萬、挺振興抽油金」抽獎活動，中獎名單於今（7）日公布於活動網站，同時也將透過「中油Pay」APP及手機簡訊通知得獎人，請消費者開啟「中油Pay」APP訊息通知中心確認是否中獎，幸運得主有可能就是你！

「中油Pay慶百萬、挺振興抽油金」活動自去（110）年10月8日起跑到12月31日結束，消費者只要在活動期間曾前往台灣中油加油站（含直營及加盟站）使用紙本振興券消費並出示「中油Pay」行動會員卡供掃描，或直接使用「中油Pay」支付，單筆消費金額50元（含）以上，即有機會將加油金帶回家。

抽獎作業於昨（6）日在律師見證下進行，一共抽出頭獎5萬元10名、貳獎2萬元30名、參獎1萬元50名及普獎5千元80名，總計有2百萬元加油金。

台灣中油提醒中獎的消費者，如果幸運得獎，務必在今日（111年1月7日）起10日內（111年1月17日止）到「中油Pay」APP裡依通知訊息，依序操作領獎相關作業。有關活動相關資訊及中獎名單可至台灣中油活動網頁查詢或撥打台灣中油24小時免付費客服專線1912洽詢。

網址如下：https://www.cpc.com.tw/News_Content.aspx？n=30&s=48398。