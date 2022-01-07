心悅生醫（6575）7日宣布，臨床試驗中的抗新冠病毒口服候選藥物Pentarlandir，已於前臨床研究中成功證明可以有效對抗Omicron及Delta變異株，Pentarlandir現正在美國二期臨床的最後階段，三期臨床預計在2022年啟動。

Pentarlandir設計為早期口服治療，無論是針對突破性感染的病人（已施打過疫苗或是曾經感染新冠肺炎者），或是成為那些面對潛在住院、死亡風險的未施打疫苗者的第一線治療。

心悅表示，Pentarlandir活性化學成分來自天然界，預期藥價將顯著低於輝瑞公司的Paxlovid，因此，Pentarlandir對於較不富裕的國家而言比較能夠取得也比較負擔得起，較能滿足全球龐大感染到新冠變異株的需求。

心悅創辦人暨執行長蔡果荃指出，Pentarlandir得以有效對抗新冠病毒及其變異株是倚賴其雙重抑制途徑，首先它和Nirmatrelvir一樣可以抑制病毒蛋白（酉每），但還可以一開始就抑制TMPRSS2以防止病毒進入人體細胞。和Paxlovid不同的是，Pentarlandir是文獻記載副作用極少、從天然界純化而來的單一化學藥品，故而使得製造生產成本低廉許多。

蔡果荃說，如果開發成功，心悅打算藉由聯合國支持的藥物專利池（Medicines Patent Pool）將Pentarlandir提供給開發中國家使用。