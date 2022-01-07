據大陸國家衛健委今天（7日）通報，昨天（1月6日0—24時）新增新冠肺炎本土確診病例116例（陝西57例，均在西安市；河南56例，其中許昌市28例、鄭州市26例、洛陽市1例、固始縣1例；浙江3例，其中寧波市2例、金華市1例），含21例由無症狀感染者轉為確診病例（河南20例，浙江1例）。新增本土無症狀感染者3例（均在上海，其中浦東新區2例、奉賢區1例）。

★陝西西安57例

自1月6日起，陝西西安未央區未央湖街道、曲江新區中海凱旋門社區、曲江新區中治-曲江山社區由中風險地區調整為低風險地區。調整後，西安市共有高風險地區3個，中風險地區60個。西安市開啟一日一核酸檢測模式，加速陽性病例篩查工作。

★雲南今起全域降為低風險

自今天（1月7日）7時起，雲南昆明呈貢區雨花街道營盤社區藍光天嬌城小區調整為低風險地區。至此，雲南省全域降為低風險。

★廣東深圳今報告2例新冠病毒陽性感染者 為一對夫妻

今天（1月7日）深圳市龍崗區新冠肺炎疫情防控指揮部發布最新疫情通報，深圳市在對重點行業從業人員定期核酸檢測時，發現2例新冠病毒陽性感染者，為一對夫妻。目前2例個案現已轉送至深圳市第三人民醫院應急院區隔離治療，相關密接者正在排查中，其居住、工作區域已實施管控，個案活動過的重點場所已進行終末消毒。

個案1，男，29歲，深圳市羅湖區某公司工作人員，居住在龍崗區布吉街道布吉社區壹村東心嶺八巷。1月6日在例行核酸檢測「10混1」採樣中新冠病毒核酸初篩陽性，1月7日經市疾控中心覆核為陽性。

個案2，女，29歲，為個案1的妻子，深圳市龍崗區某公司工作人員，居住在龍崗區布吉街道布吉社區壹村東心嶺八巷。1月7日在個案1密接者排查中新冠病毒核酸初篩陽性，經市疾控中心覆核為陽性。