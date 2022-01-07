警方結合東海大學AI中心所開發的紅外線發報預警器，使學校築建成巨大防護網，讓宵小無所遁形。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方展現守護校園的決心，定期的聯繫訪視及座談，全面守護校園安全。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市東海大學占地寬廣，還有近400戶的教職員宿舍區域，放寒假前夕，台中市警察局第六分局與刑事警察大隊、偵查隊、協和派出所及刑警大隊肅竊組組成「治安風水師團」到校專業評估，針對不法歹徒易於侵入實施犯罪的辦公室、學生教室、教職員宿舍，提供預防措施建議。

台中市警察局第六分局分局長蔡元戎，針對東海大學腹地廣闊，為確保校園安全及有效遏止被害案件發生，學校快放寒假，與刑事警察大隊副大隊長楊錦棠，率領由偵查隊、轄區協和派出所及刑警大隊肅竊組相關人員組成「治安風水師團」前往東海大學。

「治安風水師團」與東海大學交安組長林棟材陪同在校區內進行專業評估，針對不法歹徒易於侵入實施犯罪的辦公室、學生教室、教職員宿舍等處所，提供校方預防措施建議。

警方表示，除提供校方宿舍區及通道建置監視器及燈光照明設備，結合該校AI中心所開發的紅外線發報預警器，使學校築建成巨大防護網，讓宵小無所遁形。

另與學校舉辦犯罪預防宣導及校園治安座談會，加強警方及學校聯繫及提高教職員與學生自我防衛意識，避免被害。

蔡元戎表示，維護校園安全是全民共識，也是警方高度重視的工作，藉由專業的治安風水師諮詢與評估，讓校園降低治安死角，提升防衛能力，展現警方守護校園的決心，定期的聯繫訪視及座談，全面守護校園安全。