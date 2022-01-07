台中第二選區立委補選將在1月9日投票，台北市長柯文哲父母前往位於沙鹿的宮廟參拜，巧遇國民黨候選人顏寬恒，柯媽媽還稱讚顏寬恒是好人，不會罵人，不像民進黨候選人林靜儀每天在電視上罵柯文哲。對此，時事評論員李正皓直言，現在柯文哲和民眾黨將成為這選區的最大變數。

李正皓昨（6日）在政論節目「年代向錢看」上表示，台中中二選區補選，藍綠激戰，但是現在這個選區出現一個變數，就是柯文哲和民眾黨。李直言，大家不要認為柯文哲不是台中人，能對選戰起什麼影響，柯文哲父母會偶遇顏寬恒背後應是有用意和安排；此外，李指出，有媒體引用民眾黨2020年總統大選在中二選區的政黨票，總共拿到2萬多票，因此只要顏家能拿到一成，將會對大選結果造成影響。

台北市長柯文哲的媽媽何瑞英，4日到沙鹿區玉皇殿參拜，巧遇台中二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒。（顏寬恒競選總部提供）

李正皓稱，現在顏家和民進黨激戰，手握的2萬多票的柯文哲和民眾黨對顏家而言，就顯得非常重要，所以柯文哲挑這個時候表態，真的是炒短線高手，輸贏都賺，但這也可以顯示，中二選戰現在真的非常緊繃，不論是顏家、柯文哲和民進黨全都「坐不住了」。

對於這場選戰，李正皓直言，就是一場極致的空軍對上極致的陸軍，以及一個極致的投機客，鹿死誰手，這禮拜天結果就會出爐。