小鐘（鐘昀呈）出道至今超過20年，以幽默的主持風格受到大批觀眾的喜愛，在演藝圈中人緣極佳，更曾和女星林莎傳出互動曖昧，他還見過女方家長，然而事後雙方都澄清只是好友關係，如今小鐘又傳出搭上啦啦隊女神林襄，將帶對方回家吃年夜飯。

據《TVBS新聞網》報導，小鐘坦言過去出外景時曾向林襄大吐苦水，嘆自己年紀不輕，每次回老家總會被爸爸問何時要帶女朋友回家吃飯，林襄見狀立刻答應幫忙他，願意跟他一起回家吃年夜飯，讓小鐘感覺十分窩心，小鐘也希望林襄真的能說到做到，大讚女方個性好、外型佳，是不可多得的女生。

不僅如此，小鐘也透露前陣子到台南拜月老，得到了「聖筊」，希望新年能夠擺脫單身狀態。據《三立新聞網》報導，對此消息，林襄經紀人表示：「要問他們本人」，看來並不清楚，透露是小鐘和林襄私下談的結果，兩人會不會有進一步發展也令人期待。

事實上，林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，甜美可人的外貌加上嬌小身材，卻有極大反差的E罩杯上圍，去年2月才成為啦啦隊成員就立刻成為新一代「啦啦隊女神」，身材姣好的她不僅時常在IG曬出辣照，還出了性感尺度破表的寫真集，人氣超級旺。