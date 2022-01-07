奈米與量子材料可應用於電子元件、清淨能源、國防軍事、藥物輸送、生醫顯影及感測等，台科大化工系副教授江偉宏透過微電漿技術，結合奈米、量子材料的應用和開發，具高度學理創新性的研究成果，不僅在國際著名期刊發表，也申請多項專利，深具產業實際應用潛力。

江偉宏表示，電漿技術已廣泛應用於各產業上，像是光電與半導體產業、3C與汽車零組件產業、民生與食品化工業、生醫材料產業、烤漆與黏著前處理產業、空氣與水汙染處理產業等。但傳統電漿最大的問題就是需要真空，真空環境要抽真空需要花時間，真空設備也比較貴，此外真空批次反應，不能做連續化的操作。

江偉宏提到，對化工製程而言，雖然電漿是一個很好的工具，但因為真空的問題，所以讓它的發展受限，所以開發一個新型態的電漿，在不需真空的環境，就是我們研究微電漿技術的動機。

江偉宏指出，其研究團隊透過微電漿技術開發新型材料的製程，不只應用到奈米材料，也可以用這樣的技術合成金屬奈米粒子、半導體、奈米粒子、石墨烯相關的材料，並應用在生醫感測、環境、能源等領域。

江偉宏認為，量子科技及量子材料是非常新興的一個研究領域，量子電腦或是量子元件更是前瞻的研究領域，為了要達到這樣的技術，就必須有相對的材料。目前研究團隊也成功的應用微電漿合成無機量子點、石墨烯量子點及金屬量子點等，對於未來的量子產業可提供有效的材料合成技術。

江偉宏的研究已獲科技部吳大猷先生紀念獎的獎項。吳大猷紀念獎為科技部為表揚青年研究人員，每年度由科技部各學門召集人提名各學門中於學術表現傑出之42歲以下年輕學者，獎助台灣未來的學術菁英長期投入學術研究。

台科大校長顏家鈺表示，台科大積極延攬優秀年輕學者，也提供良好的研究環境，希望未來能爭取更多經費、設備與各方資源，讓優秀的年輕學者有更突破性、學理性及產業應用性的研發，不僅有好的研發成果也可有實際的產業應用。