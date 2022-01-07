展望2022年全球經濟可望持續擴張成長，股票市場因此仍具續漲空間，惟通膨升溫、美國升息在即，波動增加勢必成為上半年首要課題，回顧2019年疫情發生前的20年，可發現全球股市報酬最大的上漲波段，主要發生在經濟復甦期與擴張期，2022年迎戰波動升溫的多頭市場，可利用定期定額、循環理財投資術，藉由更加紀律的投資機制，克服人性容易追高殺低的弱點，創造投資正循環。

日盛投信表示，國人針對定期定額已相當熟悉，時序即將進入農曆年，若投資人獲得較大額的分紅或紅包收入，不妨運用循環理財讓投資更升級。循環理財主要訴求「長、定、抓」投資精神，即長期累積，投資時間愈長，進場點的影響愈小，時間就是累積財富的最佳助力；定期投入，有效平均持有成本，投資不怕買在高點；抓大趨勢，趨勢照亮投資，就不用理會短線市場的波動起伏。

日盛投信投資團隊指出，循環理財計畫投資法，就是一種母子基金投資概念，結合單筆與定時（不）定額優點，加入漲時停利與跌時加碼機制，透過紀律投資提高效率。其中母基金以風險承受度偏低為原則，建議選擇穩健型與保守型的資產配置；子基金為資產創造報酬來源，可選擇風險承受度偏高，積極型與穩健型的資產配置為首。

日盛投信投資團隊分析，投資人可先將1筆資金放在穩健型的母基金，例如跨國組合平衡型或貨幣市場型基金，再由母基金每個月轉出約定的金額來投資波動度較高的子基金，例如積極型的台股基金、越南基金等，或穩健型的產業型基金及台股基金，藉由系統設定，不需每個月自己買進、贖回，只要透過電腦系統，就可以自動自母基金中自動做部分贖回後，轉申購子基金。

這種方式在碰上黑天鵝或灰犀牛突襲，市場擴大震盪之際，除可降低可能的損失，市場反彈時，也不必擔心來不及參於獲利。