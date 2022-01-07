2021年底台股漲勢凌厲，並在28日站上「萬八」大關且創歷史新高紀錄，帶動台股基金跟著績效長紅，87檔淨值同創新高，觀察近一季績效，科技型台股基金整體表現最出色，進入2022年布局策略仍著重選股，但面對個股波動加大，可透過主動選股的台股基金參與上漲契機。

群益投信表示，新的一年台股操作難度將更高，現階段類股輪動快速、個股波動性大，對一般投資人而言，建議可透過台股基金定期定額分批買進，有效分散不同時點進場風險，掌握台股不同產業的投資契機。搭配基金定期不定額或是日日扣方式，任何時點都能進場，適合不會找市場買賣點、難克服追高殺低人性弱點，仍是不錯的投資方式。

群益創新科技基金經理人黃俊斌指出，台股攻高後，盤勢開始震盪加劇，農曆年1月下旬到來，台股成交量續縮減情況下，預期台股指數傾向高檔震盪，表現機會集中在部分題材熱度較高的中小型股。因台股具備新興市場中較強的經濟體質以及產業結構，故由國際資金流動可看出外資仍相對青睞台股市場，預期2022年全球經濟持續復甦下，台股仍位於多頭趨勢。

題材面仍以低軌道衛星、EV、元宇宙、Intel新平台、電子紙／電子標籤相對較熱，及農曆年備貨旺季使航空、海運營運維持高檔，缺料舒緩受惠的網通、工業電腦也發動，看好族群包括半導體先進製程相關、雲端伺服器、車用電子、記憶體、被動元件、航運等。