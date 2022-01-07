宅經濟當道，軸承大廠瑞穎2021年合併營收直逼23億元，連續第二年營收締造史上新高，但去年第四季出貨卻飽受海運缺櫃所苦，罕見從去年10月起，連續三個月營收呈現負成長。瑞穎坦言，瑞穎今年訂單不缺就缺貨櫃，截至目前為止，缺櫃問題尚未獲得解決。

瑞穎生產旅行箱用的軸承起家，2019年推出自動化倉儲軸承，一舉打入美國電商及快遞業龍頭的自動化倉儲供應鏈體系，2020年全球爆發新冠疫情，瑞穎因宅經濟發威而受益，2020年業績一枝獨秀，營收改寫歷史新高。2021年前三季營收持續增長，但第四季起，出貨就飽受海運缺貨櫃所苦。

瑞穎原本期望2021年12月營收與2020年同期相當，卻因海運嚴重缺櫃，12月營收僅1.45億元，年減19.43％，連續3個月營收衰退。2021年第四季營收4.94億元，年減幅16.15％；不過2021年營收22.88億元，年成長21.70％，改寫歷史新高。瑞穎表示，目前只能想辦法找貨櫃，讓出口順暢。