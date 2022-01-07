7日受東北季風及南方雲系北移影響，清晨雲林以北受降雨洗除影響，且各地擴散條件佳，空氣品質多為良好至普通等級。依10時監測結果，竹苗、花東、宜蘭、中部空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「普通」等級。

依監測資料顯示，7日受東北季風及南方雲系北移影響，中部以北位於迎風面，擴散條件佳，且因降雨洗除空氣污染物，空氣品質多為良好等級；雲嘉南以南位於下風處，擴散條件稍差，空氣品質多為普通。

竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級，中部近山區短時間可能達普通等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

未來一週，7日受東北季風及南方雲系北移影響，擴散條件普遍良好且因降雨洗除空氣污染物，空氣品質多為良好至普通等級；8日至9日受東北季風影響，迎風面擴散條件佳，下風處稍易有污染物累積；10日東北季風稍減弱，中南部地區擴散條件稍轉差；11日至12日受東北季風或大陸冷氣團影響，下風處仍易累積污染物。