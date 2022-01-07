麥當勞貼出薯餅暫停供貨公告。（麥當勞提供）

受全球航運影響，繼摩斯薯條配餐缺貨之後，台灣麥當勞的薯餅也傳出斷貨。今（7日）麥當勞回應：「因近期全球航運供貨不穩，麥當勞餐廳的薯餅陸續短缺，並將於售罄後暫時停止銷售，目前正積極調度中，預計一月下旬完成補貨，即可恢復正常供應；感謝消費者的支持，造成不便，敬請見諒。」

麥當勞補充，薯條目前則是正常供應中。