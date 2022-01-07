航運衝擊 麥當勞薯餅再缺貨 一月下旬恢復正常供應 10:592022/01/07 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 麥當勞自助點餐機「薯餅」暫停供應。（麥當勞提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 麥當勞貼出薯餅暫停供貨公告。（麥當勞提供） 受全球航運影響，繼摩斯薯條配餐缺貨之後，台灣麥當勞的薯餅也傳出斷貨。今（7日）麥當勞回應：「因近期全球航運供貨不穩，麥當勞餐廳的薯餅陸續短缺，並將於售罄後暫時停止銷售，目前正積極調度中，預計一月下旬完成補貨，即可恢復正常供應；感謝消費者的支持，造成不便，敬請見諒。」 麥當勞補充，薯條目前則是正常供應中。 罪惡感全消 麥當勞變身 用餐區驚見這一台網狂讚 麥當勞薯餅又斷糧 馬鈴薯還在海上 最快一月底補貨 #缺貨 #全球航運 #薯條 #薯餅 #麥當勞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 麥當勞跨年壓軸強檔 韓國直送「肯瓊醬」與蕈菇滿福系列12／29起回歸 13:382021/12/28 生活 供應鏈中斷 日麥當勞將停賣中、大薯一周 19:202021/12/21 財經 外送麥當勞客要求「別按電鈴」他照做收負評 理由讓3000人笑哭 00:192021/12/25 生活 微軟、麥當勞紛紛出售數位新創事業 18:102021/12/22 財經 拜登歡慶度過供應鏈危機 專家打臉：問題沒解決 19:242021/12/23 國際 麥當勞跨年強檔 韓國「肯瓊醬」限期回歸 16:112021/12/28 生活 麥當勞疫情間不外借廁所 男崩潰朝店員丟飲料、怒罵三字經 16:072021/12/27 社會 日本麥當勞薯條原料到貨延遲 暫停售大薯與中薯 15:432021/12/21 國際 外帶麥當勞整袋臭到想吐 他找到「兇手」傻了 網共鳴：超像嘔吐物 00:212021/12/26 生活 攜手麥當勞 台中榮民總醫院親子房服務跨區病童 17:532021/12/24 寶島 耶誕大餐讓人「瘦不了」 營養師曝：披薩熱量比薯條恐怖 14:402021/12/23 健康 生活熱門新聞 3縣市拉警報！桃機是Omicron群聚 醫斷言疫情隨時升級 - 生活 民眾小心了 醫示警：1狀況等於替病毒開方便之門 - 生活 印度神童最新預言曝光 台灣等4國全中 疫情高峰這時結束 - 生活 歌友會又增3個案 網翻下午會員大媽一句話傻眼：台中、南投人保重 - 生活 麥當勞薯餅又斷糧 馬鈴薯還在海上 最快一月底補貨 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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