台南市政府交通局配合修訂《臺南市公有停車場收費及管理自治條例》部分條文內容，全市2000格智慧停車柱路段，將從元月20日起改採半小時計費。另外，從本月7日起，停車費逾期催繳工本費也由原本每筆20元，調整為當月每張催繳單收取15元，最多1張可紀錄9筆逾期停車單，以減輕民眾的負擔。

交通局長王銘德表示，市府依民眾實際停車行為修訂已施行10年的《臺南市公有停車場收費及管理自治條例》，除修正原條文內「月繳優惠」、「機車」等文字用詞以合乎時宜外，更運用智慧停車系統可明確記錄停車起迄時段的特性，增列非人工開單（即智慧停車柱路段）停車場得採半小時計費規定。

王銘德指出，該局自啟動修法程序便開始著手相關現場牌面公告調整、後台軟體程式修改等配套措施，並配合法制作業程序，將從元月20日起針對全市設置的2000格智慧停車柱路段，像東區小東、林森、長榮、東豐、勝利；安平區府前、安平、建平、國平、郡平、怡平、慶平等路段，實施半小時計費，原則以每半小時10元計算停車費，特殊費率路段像累進費率、身障及綠能優惠費率等，則配合依其費率採半小時計算。

交通局還提醒，停車繳費期限仍維持20天，呼籲民眾除依限繳納，也可多加利用「台南好停」APP繳費，除享有優惠外，還能參加抽獎，有機會將智慧電動機車騎回家。