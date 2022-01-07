針對北京近來對立陶宛採取一系列的貿易報復，甚至波及歐盟多國；法國媒體《世界報》引述數據指出，其實立陶宛進口大陸商品的金額，遠遠超過出口的金額。法國戰略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）也認為，北京與立陶宛的齟齬不只是雙邊貿易糾紛如此單純；中國大陸透過經濟脅迫，企圖測驗整個歐洲的態度，歐洲國家應團結一致共抗北京。

法國媒體《世界報》報導，在這場立陶宛與北京的貿易暨外交之戰中，台灣已於5日送暖，宣布將設立2億美元的「台灣東歐投資基金」，預計立陶宛將成為受惠者。

不僅如此，裝有20,400瓶立陶宛蘭姆酒的貨櫃，近日即將抵台。台灣菸酒公司已證實由於該批酒品因無法扣關大陸市場，讓台灣決定買單。「立陶宛支持我們，我們也支持立陶宛，台灣菸酒建議為此乾杯」。

報導分析，2021年5月，維爾紐斯先是退出北京主導的中東歐國家「17+1」合作機制，隨後同年8月又允許開設「台灣代表處」而不是北京能容忍的「台北代表處」。

新仇舊恨讓立陶宛陷入北京怒火之中；不只是兩國之間爆發貿易與外交之爭，戰火甚至蔓延至雙方的盟友之間。華府與柏林5日表態力挺立陶宛，兩國外長更直斥北京對波羅的海國家施壓實屬不合理。

此言引來大陸外交部發言人汪文彬於6日反唇相譏，指責美方一再為立陶宛「一中一台」的錯誤言論幫腔，試圖拼湊縱容台獨的小圈子，此舉已暴露美方「以台制華」的圖謀。

※其實是北京在賺立陶宛的錢

《世界報》更表示，立陶宛與北京的外交貿易戰火已燒向前者國內。立陶宛總統瑙塞達(Gitanas Nauseda)4日批評以「台灣為名」設立代表處為錯誤，還稱外交部事前並沒有和其協商，引發另一波戰火。

2021年5月，維爾紐斯先是退出北京主導的中東歐國家「17+1」合作機制，隨後同年8月又允許開設「台灣代表處」而不是北京能容忍的「台北代表處」。圖為開往立陶宛的中歐班列。(圖/新華社)

事實上，是北京大賺立陶宛的錢，而非維爾紐斯依賴大陸市場。擁有280萬人口的立陶宛向大陸出口價值3.57億美元的商品(以穀物為主)，卻進口13億美元的大陸商品(以電子商品為主)。

因此，雖然外界沸沸揚揚地討論大陸經濟封鎖對立陶宛的傷害，維爾紐斯卻老神在在地拒絕透露影響。為彌補企業因大陸報復而受損失，立陶宛政府已宣布1項1.3億歐元的援助計畫。

正因為是北京在賺立陶宛的錢，凸顯大陸報復金主的行為頗不合理。波恩達茲認為，與其說北京與維爾紐斯陷入貿易糾紛，不如說大陸試圖利用經濟脅迫測驗歐洲態度。

更進一步來說，北京藉由懲戒立陶宛，進而向歐洲釋放訊號，即不准挑戰「一中原則」。波恩達茲解釋，過去北京也曾利用經濟制裁澳洲與南韓，如今矛頭則指向歐洲，要看歐洲對一中原則的態度。

因此，他認為，即使立陶宛將代表處名稱改回台北，也無法讓這次的貿易爭執降溫。畢竟，歐盟迄今仍維持與北京的正式外交關係，並謹守「一個中國」原則，歐盟政策完全不受立陶宛態度的影響；但北京會持續觀察歐盟是否會改變，懲戒立陶宛只是一塊試金石。

《世界報》則總結，由於歐盟成員國遭經濟霸凌，為保護成員利益，歐盟已針對如何反制經濟脅迫進行討論；但報導呼籲，歐盟更該小心，畢竟歐盟團結的行為，已映入北京瞄準鏡之中。