鎮瀾宮董事長顏清標（中）日前為兒子顏寬恒站台助選。（本報資料照片）

國民黨候選人顏寬恒的父親顏清標疑因勞累過度，外傳被特定媒體追打墓地是否合法，昨下午得知後大動肝火，血壓飆高，被友人送往沙鹿光田醫院急診，目前仍住院觀察中。（王文吉攝）

中二選區立委補選後天投票，藍綠選情緊繃。國民黨候選人顏寬恒的父親顏清標疑因勞累過度，外傳被特定媒體追打墓地是否合法，昨下午得知後大動肝火，血壓飆高，被友人送往沙鹿光田醫院急診，目前仍住院觀察中。

光田綜合醫院策略長孫茂勝今天說明，顏先生昨（6）日下午4點多，因頭暈身體不適至本院急診，經檢查發現血壓不穩定、腸胃炎、脫水情形，安排收治住院治療，目前仍住院中。

顏清標住院消息被隔壁病床家屬拍照並轉發網路而曝光，媒體詢問有麻醉醫師指「沒有心電圖及吊點滴」，質疑醫院設備不全。

孫茂勝解釋，顏先生到院時，立即安排稍具隱私地點，讓他先好好休息，剛好就是放置儀器的地方，接著醫師進行臨床診斷評估，進一步安排治療，現場的儀器無關顏先生的病況。

現年62歲的顏清標在2020年5月因肝腫瘤及肝硬化，接受醫師建議，於高雄長庚醫院接受換肝手術，活體肝臟由二子顏仁賢提供。顏清標術後一度暴瘦、頭髮花白，近日因兒子顏寬恒投入立委補選，家族陷違建等爭議，疑因媒體追問顏母墓地，成為壓垮他健康的最後稻草。