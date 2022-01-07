顏清標血壓飆高送醫 顏寬恒曝最新病況

國民黨候選人顏寬恒的父親、鎮瀾宮董事長顏清標昨(6日)驚傳身體不適就醫，對此，網紅四叉貓（劉宇）在臉書PO文表示，住院的消息是在Dcard論壇被爆料出來的，留言區幫顏家護航多是靜宜大學的學生，質疑「這到底是哪家公關公司啦，你們是買到靜宜大學帳號同捆包是不是？」顏寬恒今(7日)對此回應，現在最擔心就是爸爸的身體，「有誰會去用自己爸爸媽媽、長輩身體做這樣的散播？」

顏寬恒今表示，父親因為長期勞累所以身體就是感到不舒服，當下在旁人攙扶之下到醫院掛急診，已經有比較穩定，謝謝大家關心，因屬於防疫期間，醫院對探病有管制，自己尚未去醫院探視父親，但昨天下午醫師為父親做了相關的檢查與安排，那血壓也在昨晚穩定下來，就是讓父親盡量休息。

但對於顏清標血壓飆高的原因是否與祖墳有關，顏寬恒簡單表示，「謝謝大家關心」、「現在不談這個，只希望爸爸身體快點恢復」。至於媒體詢問「網紅四叉貓（劉宇）爆料相關消息的貼文者和留言者大多是靜宜大學的學生，懷疑買網軍洗版」，顏寬恒表示，現在最擔心就是爸爸的身體，「有誰會去用自己爸爸媽媽、長輩身體做這樣的散播？」