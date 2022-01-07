由於市場競爭加劇，以及老牌汽車公司提高產量，周四電動車類股走弱，新創公司Rivian Automotive更一度跌破發行價。

周四Rivian收跌近3%，報87.33美元，盤中一度重挫16.53%，最低跌至75.13美元，首度跌破其股票首次公開發行（IPO）價格78美元，因其大股東亞馬遜向歐洲汽車公司Stellantis採購電動貨車。

Rivian去年11月在那斯達克市場上市。

其他電動車製造商亦表現疲弱，特斯拉收跌2.15%，Lordstown Motor跌3.30%，Fisker跌2.97%。聯準會可能提前升息的預期，亦給這些價格高漲的成長型股票帶來壓力。

摩根士丹利分析師Adam Jonas出具報告指出，近期內投資人應對Rivian謹慎看待，特斯拉已經讓我們看到擴大電動車生產極為困難，沒有不勞而獲的事。

惟該分析師仍給予Rivian「加碼」評級。

自周三開始以來，Rivian股價已經下跌約14%。其最大投資者之一亞馬遜公司宣布將深化與Stellantis的合作關係，將為這家歐洲汽車製造商提供車載儀表板軟體和雲端服務。此外，Stellantis擬於2023年推出Ram ProMaster電池電動車，而亞馬遜將成為此款電動車的第一個商用客戶。

周四Stellantis在美國掛牌股票上漲2.5%，今年以來上漲11%。

Rivian去年12月將亞馬遜列為其最主要的雲端技術供應商，並簽訂了到2030年為亞馬遜生產10萬電動車的協議。然而眼前的現實是Rivian賴以為生的商用電動車市場，已經變得越來越擁擠。

Rivian周四表示，亞馬遜會向多家供應商採購並不讓人意外，Rivian與亞馬遜的合作夥伴關係仍然完好。亞馬遜發言人也表示，我們「最後一哩路」送貨業務深具雄心的目標需要多個電動車供應商，與Stellantis合作並不會改變我們對Rivian的投資、合作或訂單規模與時程。

近來老牌汽車製造公司正加足馬力搶進電動車市場。通用汽車宣布旗下商用電動車部門BrightDrop已經與沃爾瑪及聯邦快遞簽署商用電動貨車供應協議。福特汽車的電動貨車E-Transit則可望在今年交貨。

此外，通用汽車本周推出其電動皮卡Chevrolet Silverado，福特則宣布其電動皮卡F-150 Lightning全年產量目標將提高一倍。在全球晶片短缺導致Rivian難以趕赴交貨時間之際，通用和福特的這兩款皮卡都將給Rivian的R1T帶來競爭壓力。

福特今年來股價已經大漲18%，並創下2001年以來新高。該公司去年股價大漲約140%，超越了備受關注的特斯拉（全年漲49.8%），成為全年表現最佳的汽車股。通用汽車去年股價收漲40.8%，今年以來已上漲7%。