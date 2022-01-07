消息人士透露，遊戲零售商GameStop將成立一個新部門開發非同質化代幣（nonfungible tokenNFT）市集，並建立加密貨幣合作夥伴關係，受此消息激勵，周四GameStop盤後股價大漲22.40%，報160.38美元，稍早前一度飆升27%。

GameStop拒絕對這個由《華爾街日報》最先披露的消息發表評論。

去年早些時候，在散戶大戰金融巨鱷的「史詩級軋空」中，GameStop扮演關鍵性角色。

在重獲市場資金青睞後，GameStop便積極展開改造計畫，其董事長Ryan Cohen已經延攬亞馬遜等公司高層，盼能帶領GameStop從實體店轉型電子商務。

《華爾街日報》報導指出，GameStop預計在今年晚些時候推出NFT市集，目前已經找來20多名員工管理該NFT交易部門，並將邀請選定的遊戲開發商和發行商加入。

GameStop去年推出自家的NFT網站，並持續邀請創作者加入該平台。