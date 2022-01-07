三星電子7日表示，拜伺服器記憶體需求強勁，以及晶圓代工高利潤，上季營業利益可能會年增52%，並創4年新高。同時，營收也應該會再創新高紀錄。

三星上季營收可望達到76兆韓元，約631億美元，年增率為23.5%。也就是說，繼2021年第3季曾創73.9兆韓元單季最高後，三星上季營收可望再創新高。

韓國這家全球最大記憶體晶片，以及智慧手機製造業者預估，2021年10月至12月這季的營利為13.8兆韓元，約115億美元。除了可望創2017年第4季以來，再次第4季最高營利數字，年增率估計將高達52.5%。

不過，目前市場預估值卻是15.2兆韓元。三星上季的營利恐怕不如預估，應該是與員工分紅、行動業務的行銷費用、以及大增的新面板花費有關。

Cape投資證券，對於三星第4季營利低於市場普遍預估值一事，倒是有點吃驚。但Cape投資證券說，看起來卻沒那麼糟，因為三星只是依實反映上季各項成本與費用。不過，晶片預期出貨量不知道會不會有什麼變化。

預計，三星將於27日公布更為詳盡的季報與展望

雖然記憶體晶片價格走軟，但伺服器需求增加下，包括用於資料中心的DRAM，以及有數據儲存功能的NAND產品，出貨量雙雙大增。

7日，三星股價在早盤交易中，一度進逼2%。根據統計，此波段從2021年11月迄今，三星已漲約11%。

Hanwha投資證券認為，三星的邏輯晶片業務，包括與台積電相互競爭的晶圓代工，因為交貨量與售價雙雙增加，故上季營利可能會超過1兆韓元。

調研單位Counterpoint Research指出，雖然行銷費用增加，但缺料問題漸獲改善後，三星行動業務的智慧手機出貨量，上季預估在6700萬支左右，跟2021年第3季的6930 萬部不會差非常多。

三星上季各項業務營收預估，半導體在9.6至9.8兆韓元之間，顯示器約為1.5兆韓元，行動通訊約2.9到3.1兆韓元，而消費性電子則是0.85兆韓元左右。