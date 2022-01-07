許多人都會做夢，有時候會夢到可怕的東西或者莫名其妙的事情，不過不要擔心害怕，也許這正是一個好兆頭！運勢命理網站「知命命理」分析，夢見蛇在水裡游、買鞋、家人打架、嬰兒在笑、自己長胖、長官請吃飯、買戒指、摘蘋果都是大吉之兆，要好好把握近期的好運。

▍1.夢見蛇在水裡游，是大吉

夢見蛇在水裡游，預示夢者最近可能會遇到貴人，無論做什麼事情都很順利。也有可能夢者近期將會得到升職加薪的機會，要好好把握。男性夢見蛇在水裡游，預示最近會走桃花運。夢到蛇大多預示夢者近期會有財運，因此，夢者不必太過於在意，順其自然就可以了。

▍2.夢見買鞋，是大吉

鞋子的主要功能就是輔助我們走路，買鞋的夢預示夢者將會在近期結交新朋友、拓展人脈，若是在遇到困難的時候，能夠有人出手相助，那麼當事人將能夠更加輕鬆、快速的解決這些麻煩，前進的道路也將更加的順暢，所以是吉夢。

▍3.夢見家人打架，是大吉

夢到家人打架，預示夢者的家人之間將能夠和睦的生活在一起，家和萬事興，和睦的家庭生活，也將會給夢者的事業帶來不小的幫助。

▍4.夢見正抱著的嬰兒在笑，是大吉

夢到自己正抱著的嬰兒在笑，預示夢者當前的人際關係非常不錯，這可能與夢者能夠以誠待人有關，建議夢者繼續努力，將能夠因此而結交更多的朋友。此夢也預示著近期在工作上將能取得成功，甚至還可能會得到升職加薪的機會。

▍5.夢見自己長胖了，是大吉

夢見自己長胖，解夢學上有人認為，此夢預示著夢者近期的財運正在上升，夢者將會在不久後賺取到一大筆豐厚的收入，甚至因此過上富足的幸福生活，是一個不錯的好夢。

▍6.夢見長官請吃飯，是大吉

夢見長官請吃飯，說明夢者在工作中對自己信心十足，認為自己是個人才，總有一天會被長官欣賞，受到提拔；夢見長官請吃飯，還說明了夢者渴望自己在工作上面有所成就，而且夢者最近運勢不錯，會有貴人幫助，就算遇到困難也會有人幫忙，但是夢者自己也要多多努力，只要自己付出了，那麼近期將會達到自己預期的目標。

▍7.夢見買戒指，是大吉

夢到戒指，預示夢者當前的愛情運勢不錯，對於單身者來說，此時正是脫單的最佳時機，建議夢者近期多參與社交場合，與異性接觸，將能夠遇到自己心儀的對象，同時，提醒夢者在遇到自己心儀的對象後，不要猶豫，果斷出擊，積極的爭取屬於自己的幸福。

▍8.夢見去山裡摘蘋果，是大吉

夢見摘蘋果，解夢學上多認為是大吉之兆，夢者近期的運勢將會上漲，因為好運的眷顧，夢者近期所面對的事情等將能夠順利的進行，並取得圓滿的成功。

【本文轉載自微信官方帳號「知命命理」（ID：zhimingpingtai），經知命命理授權轉載】