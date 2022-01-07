傳動系統元件大廠上銀科技2021年第四季策略性增加歐美子公司供貨，預計2022年第一季出貨至歐美客戶端，尚無法列入營收，2021年12月合併營收首度出現2021年單月負成長，不過2021年合併營收突破272億元，改寫歷史次高。上銀訂出2022年營收及獲利追求成長的營運目標，法人預估2022年合併營收破300億元，改寫歷史新高。

上銀持續接獲半導體、自動化設備、5G及工具機等產業訂單，12月合併營收20.22億元，年減5.02％，2021年合併營收攀升至272.65億元，年成長28.21％，改寫歷史次高。

上銀因應2021年下半年大陸經濟成長趨緩，客戶下單速度放緩，歐美市場景氣復甦，客戶需求回升，德國子公司2021年營收還創歷史新高。上銀表示，上銀2021年第四季策略性調整出貨策略，增加歐美子公司滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件供貨量，以便2022年第一季出貨給歐美客戶，這部分目前無法列入營收，加上歐美客戶聖誕節假期前，缺車用晶片及控制器問題依舊未解，拉貨力道不強，是2021年12月營收出現衰退的主因。

上銀指出，上銀去年12月訂單能見度與11月差不多，目前一般中小型滾珠螺桿及線性滑軌訂單能見度2.5～3個月，研磨級滾珠螺桿交期4.5～5個月、轉造級滾珠螺桿及大型線性滑軌訂單能見度4～4.5個月，晶圓機器人訂單也顯著增長。

外資法人最新出具報告，上銀因半導體設備商對高精度傳動系統元件及晶圓移載系統拉貨力道強勁而受益。上銀以車用滾珠螺桿布局電動車，應用在電動輔助轉向系統（EPS）等汽車關鍵零組件上，上銀滾珠螺桿對歐美Tier1一階汽車零組件廠商預計2023年初，出貨會明顯放量。