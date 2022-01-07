性侵前科犯李允然，2018年迷昏後性侵一對外拍模特兒，2020年宜蘭警方持檢方核發的拘票，3名員警到李的住處查看，竟因疏失讓他從眼前跑走，他之後又闖入民宅性侵屋主及女兒，一審及二審都將李男判處無期徒刑，李提上訴後，最高法院駁回定讞。

2018年李男邀約一對姐妹到宜蘭某民宿外拍，他在水中摻藥迷昏對方後趁機性交、猥褻，2020年2月24日下午5點多，宜蘭警方持拘票與搜索票，至李允然位於新北住家中執行拘捕，但李趁著3名員警查看他的電腦螢幕時，在員警面前轉身就逃走。

李男因曾在新北市某社區大樓承租，因而結識隔壁鄰居，他逃過警方拘捕後，2月29日晚上闖入該鄰居家先控制屋內的媽媽和2個小孩，等到男主人下班返家，再將1家4口綑綁，關在不同房間，然後性侵母女。

此外，李允然不滿遭警方通緝，怪罪遭性侵的女模，去年他用拍廣告名目騙她出來後，押到汽車旅館，再用電擊凌虐，多次性侵得逞，他還威嚇對方要求撤告。

歷審指出，李允然利用被害人基於鄰居間之信任關係，持改造槍械等兇器，入屋挾持、恐嚇被害人長達20小時，期間為滿足個人一時性慾，竟對被害人強制性交，不顧被害人一再哀求、勸說，未思反省自身，怪罪他人報案，毫無同理心。

法官認為，有期徒刑對李不能收教化之效，他一再犯妨害性自主之罪，非使與社會長期隔離，實不足保障公眾生命安全；無期徒刑依法須執行25年以上，有竣悔實據始得假釋出監，否則仍須繼續監禁，他可回歸社會之前，終身監禁有必要，因此判處無期徒刑定讞。