澎湃新聞報導，當地時間1月6日，世衛組織突發衛生事件規畫執行主任邁克爾·瑞安表示，北京冬奧組委的防疫計畫完善周全，冬奧會和冬殘奧會舉辦期間不會增加新冠疫情傳播風險。國際奧委會奧運會部執行主任克里斯托弗·杜比同日表示，一切都已準備就緒，主辦城市的條件「無可挑剔」。

據聯合國官網1月6日消息，瑞安在世衛組織例行記者會上表示，儘管中國近期出現了新冠肺炎疫情，但是中國政府採取了強有力的防控措施，世衛組織將對此繼續保持關注。從目前的情況來看，北京冬奧組委採取嚴格的防疫措施，因此世衛組織評估，北京冬奧會和冬殘奧會在舉辦過程中不會增加疫情傳播的風險。世衛組織將繼續保持密切跟蹤，以評估北京冬奧會期間的最新防疫措施。瑞安同時表示，世衛組織會與北京冬奧組委和國際奧委會保持密切合作，為賽事安全舉辦提供技術性建議。

1月5日，杜比率領國際奧委會的工作團隊抵達北京。6日，他對媒體表示，北京冬奧會的運行團隊在此前的測試賽中獲益許多，對其中一些運行計劃進行了輕微修改。在距離開賽僅剩4周的情況下，目前比賽場館等都已準備就緒，準備好迎接冬奧的到來。「坦率說，一切都無可挑剔。」

此前，國際奧委會主席巴赫在2021年12月31日發表新年致辭時表示，「我們期待一屆成功的北京冬奧會，我們對舉辦一屆安全的冬奧會充滿信心。通過舉辦這屆冬奧會，北京將成為歷史上第一座舉辦過夏奧會和冬奧會的城市。」

根據日程計畫，北京2022年冬奧會將於2月4日開幕、2月20日閉幕；冬殘奧會將於3月4日開幕、3月13日閉幕。北京冬奧組委新聞發言人趙衛東5日在接受採訪時表示，北京冬奧組委將繼續密切關注疫情變化，與國際奧委會、國際殘奧委會等相關各方密切溝通，秉持尊重科學、依靠科學的精神，靈活、有效地應對疫情變化帶來的挑戰。