依農委會預估今年上半年一期作農民單質肥料約使用11萬噸、複合肥料使32.5萬噸，均小於台肥及民營廠的供應量，但受到國際原物料上漲壓力，許多民營業者從去年7月起陸續調整肥料價格最高達3成，農委會憂心肥料價格波動會反應至末端蔬果零售價，因此擬從農發基金每個月補助1.3億至1.5億元補貼肥料廠商原料5成漲幅，希望平抑肥料價格。

據農委會掌握，國際製肥料如尿素從前年12月至今已飆升189％、液氨也增加177％、磷酸銨增加110％、氯化鉀也上升146％；農委會副主委陳駿季表示，為協助穩定肥料價格，因此1月10日起透過實名制購買的肥料，農委會將以去年7月為基準，吸收5成漲幅、希望平抑肥料價格。

陳駿季強調，目前國內的肥料並不缺，如以今年第1期作台肥及民營廠可供應單質肥料16.6萬噸、複合肥料33.8萬噸，且辦理肥料疏運庫存2萬公噸，能夠穩定用肥旺季需求，也將監控主要製肥原料到貨情形及國內庫存量，並請肥料供應商依農民需求調整肥料產線或進口，也會加強查核肥料供應及銷售情形，避免移作他用或囤積。

陳駿季提及，雖然民營廠從去年7月起陸續調整肥料價格2成至3成，但台肥並無調整，因此目前市佔率已從原本的7成上升至9成，農委會也將再祭出5成原料漲幅補助；至於若肥料廠領了補助不降價，他說，這會由市場機制決定。

陳駿季也說，農委會也暫時禁止如中石化的硫酸銨肥料出口，預估每月約影響1萬噸。

農委會畜牧處處長張經緯表示，目前也鼓勵農民使用禽畜糞堆肥肥料，如使用有機質肥料仍會提供每公斤2元補助，而雞糞乾燥後打粒的肥料，則希望提供20萬至40萬噸施用量，也讓循環經濟做的更好。