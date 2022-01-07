受到東北季風影響氣溫驟降，6日下午合歡山武嶺、松雪樓附近降下短暫冰霰，覆蓋整個地面，今天凌晨玉山、合歡山松雪樓再次降下冰霰，讓特地前往追雪的民眾樂翻。(玉管處提供／吳建輝南投傳真)

玉管處表示，排雲山莊目前為陰天濃霧天氣，清晨北峰及玉山風口都有下冰霰情形，因此地面上會有明顯小冰粒，比起一般下雪還要硬且滑。(玉管處提供／吳建輝南投傳真)

玉管處表示，排雲山莊目前為陰天濃霧天氣，清晨北峰及玉山風口都有下冰霰情形，因此地面上會有明顯小冰粒，比起一般下雪還要硬且滑。(玉管處提供／吳建輝南投傳真) 根據中央氣象局資訊，北台灣是越晚越冷，中南部也因雲量增多略轉涼、晚微冷，預估3000公尺以上像是合歡山的高山，可能要到下周一華南雲雨區東移，同樣有機會降雪。(玉管處提供／吳建輝南投傳真)

受到東北季風影響氣溫驟降，6日下午合歡山武嶺、松雪樓附近降下短暫冰霰，覆蓋整個地面，今天凌晨玉山、合歡山松雪樓再次降下冰霰，讓特地前往追雪的民眾樂翻。玉管處表示，北峰氣象站分別在凌晨2點20分、3點5分降下15至50分的冰霰，一直到9點左右開始下雪，積雪0.5公分，提醒上山的山友注意路面情況，也勿勉強登頂。

合歡山松雪樓今天也降下冰霰，入夜後溫度一直持續在零度以下，今天清晨6點30也降下冰霰，一下就將整個地面覆蓋住，讓特地前往追雪的民眾相當興奮，有民眾半夜就上山，說半夜有降雪，但時間不長；玉山氣象站的地面積雪約0.5公分，讓整個氣象站進入雪白世界。

玉管處表示，排雲山莊目前為陰天濃霧天氣，清晨北峰及玉山風口都有下冰霰情形，因此地面上會有明顯小冰粒，比起一般下雪還要硬且滑，排雲山莊人員也加強勸導山友，除了要注意保暖與濕滑路面外，也呼籲民眾要注意安全及保暖，切勿勉強登頂。

東北季風加上南方雲系北移，溫溼度配合讓海拔3150公尺的合歡山松雪樓降下冰霰，冰霰覆蓋整個地面，讓民眾相當興奮，但根據中央氣象局資訊，北台灣是越晚越冷，中南部也因雲量增多略轉涼、晚微冷，預估3000公尺以上像是合歡山的高山，可能要到下周一華南雲雨區東移，同樣有機會降雪。