華研(8446)旗下藝人動力火車演唱會精裝套票，今天上架華人音樂NFT平台「FANSI」，結合音樂圖像、演唱會搖滾區門票，加上偶像的碰面會，華研在NFT市場正式邁出第一步，也帶動股價今天一度漲停。

動力火車成軍將滿25年，將於3月辦小巨蛋演唱會，在NFT風潮下，華研也嘗試將這次演唱會推出NFT商品，產品除了有30秒的動力火車影像音樂之外，再加上演唱會雙人套票，10組共20位觀眾，並能享有獨家後台見面的VIP特權，除了在區塊鏈上擁有記錄外，還擁有動力火車提供的專屬不定期驚喜。

而一組售價是1萬9977元，若發售完畢，可以入帳約20萬元，不採用虛擬貨幣交易，而是以法定貨幣交易，若被買家轉手交益，華研還可享有分潤。

霹靂(8450)之前推出「魔吞十二宮」NFT，開賣瞬間網站被流量灌爆，造成伺服器當機，商品強打著數量有限並具有故事性，霹靂股價也是從23元附近到今天翻兩倍到72.9元。