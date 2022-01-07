LED整合大廠富采（3714）2021年受惠於LED產業復甦以及Mini LED應用發展，全年營收達364.25億元且獲利優於預期，法人看好2022年Mini LED需求續旺，公司營收將可望有兩位數的成長，營收再攀高。

展望今年第一季，預計受到農曆春節假期工作天數較少及季節效應影響、單季營收比上季下滑，隨著工作天數恢復，法人預期第二季營收挑戰重返百億元，第三季旺季持續加溫，全年營收挑戰400億元。

富采2021年第四季營收僅比第三季旺季高峰季減4.6%，為2021年單季次高，富采去年營收達364.25億元，交出公司成立元年即獲利且優於預期的成績單。隨著公司第四季營收維持高檔，法人看好公司營運仍佳，2021年EPS挑戰3.5元。

展望今年隨著Mini LED需求續強，公司也持續增產，將可望帶動今年營運持續向上。

富采2021年公司正式成立，受惠紅光LED需求暢旺及Mini LED應用快速成長，全年營收及獲利表現均優於預期。

展望今年，市場看好Mini LED需求仍強勁，富采公司也預計2022年第二季有Mini LED新產能將到位，將再提升Mini LED產能約5成，挹注今年營運成長動能。

富采2021年第三季營運續揚，單季營收103.29億元，季增10.3%；毛利率24.8%，季增2個百分點；營益率10.2%，季增3.4個百分點；稅後淨利12.96億元，季增約85.2%，每股盈餘1.91元。2021年前三季稅後淨利17.37億元，每股盈餘2.56元。