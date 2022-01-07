國際肥料價格飆漲，為免造成農產品價格波動、影響民生物價，農委會副主委陳駿季7日宣布，為維持肥料價格不變，10日起出貨的肥料，由政府協助國內肥料業者吸收漲幅50％的價格，同時，即日起暫停所有肥料的出口。

國內肥料價格也受到國際價格飆漲的波動，為免平穩肥料供應及價格，農委會7日特別召開記者會強調肥料供應無虞，價格維持不變，陳駿季強調，最大供應商台肥公司「未來都不會漲價」。

陳駿季指出，2021年下半年國際肥料價格開始飆漲，屎素漲幅高達189％、水液氨漲幅也有177％、鉀肥漲了146％，漲幅算少的磷酸一銨也有110％，導致國內肥料價格也跟著調漲，進一步造成農產品價格的波動。

為免農產品價格波動，影響民生物價，陳駿季指出，透過肥料買賣實聯制，10日起出貨的肥料，業者吸收漲幅50％，價差由農發基金給予補償，以維持價格的穩定，並自即日起暫停所有肥料的出口，以充分供應國內農民所需。

在肥料供應上，陳駿季指出，台肥仍有足夠的庫存，且台肥生產供應量都超過農民的需求量，而農委會也會隨時監控到貨量與庫存量，農民一定買得到所需肥料。