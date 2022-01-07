耕興（6146）公告2021年12月合併營收為新台幣4.12億元，年增30.53％，營收再創歷史新高；2021年第四季合併營收為新台幣11.08億元，年增18.11％；2021年全年度合併營收衝破40億元，達新台幣43.21億元，年增22.94％。

耕興表示，2021年是耕興的超越年，在5G NR的FCC檢測報告數量不僅同業無出其右，更遙遙領先同業，第二及第三名都是美國的檢測公司，皆是在手機檢測、專業及FCC TCB的領先者，而耕興不但是全球第一同時也是台商唯一，NCC 5G NR市佔接近50％，雙雙奪下美國FCC與台灣NCC在高階網通、5G NR智慧型手機的檢測市占率之冠，穩坐業界龍頭地位。

耕興表示，觀察最大國際科技盛會美國CES展，今年主要聚焦5G、AI、自駕車及虛擬與擴增實境（VR/AR），各大品牌廠商也推出相關最新技術之新機種發表。不僅如此，全球各國政府皆視5G NR網路為國家戰略政策發展重心，加快基地台的建置，加上全球低軌衛星布建、元宇宙應用等之浪潮，皆凸顯未來5G NR、WiFi 6E連網技術的終端產品市場將有爆發性成長，應用的範疇將廣至穿戴式電子產品、智能家電、智慧車載、遠距醫療等領域。展望2022年，耕興為迎接龐大檢測需求商機，資金、人才、技術等皆已上膛，全力衝刺2022年營運再創高峰。