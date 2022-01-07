罹患特殊神經麻痺性疾病的翁伯伯，住在老人長照機構內，因疾病關係，平時就不愛動，但在梅門平甩功老師的帶領和勉強下，翁伯伯越甩越好，最後竟成了小老師。另一位患有氣喘的黃阿嬤，在練了一個月的平甩功後，現在走路也不喘了，她開心的揪在機構內的同伴一起練習，大家發現越甩越健康。

五股的梅門平甩堂是新北市銀髮俱樂部之一，執行長何昌明表示，梅門受市府社會局委託，以「新北平甩傳愛長照機構亮點服務計畫」，先在平甩堂內培訓15家長照機構的護理師、照服員和社工師，在接受6小時的平甩練功後，不僅讓自己紓解身心壓力，並能成為該機構的種子帶領員。

去年11月、12月疫情趨緩期間，梅門師兄姐李志恒、張詩齡、王俊人、吳寶蘭等人，分頭前往新莊長恩、常福緣、三峽清福、清心等15家老人長照和安養機構巡迴團練，帶領在機構內的長輩練習平甩功。

在新莊長恩長照機構帶領的王俊人表示，由於機構內的長輩大多以輪椅代步，平時活動量少，容易衰弱退化，他先播放梅門李鳳山師父特別為機構內失能或失智長輩設計的「緩和運氣」法，鼓勵長輩「要活更要動、越動越有力」，一步步帶領長輩，從坐在輪椅上平甩雙手，到最後長輩都能站起來平甩。

長恩機構主任黃麗娟表示，感謝新北市社會局引進平甩功，機構內的長輩大都體弱多病，像翁伯伯和黃阿嬤兩人原來都患有長年痼疾，起初對於練功也都排斥，只想安靜舒服的或躺或坐，在梅門老師的帶領下，長輩越甩越有心得，現在即使梅門師兄沒來，有受過訓的照服員也都能搭配梅門平甩功的教學影片，帶領長輩一起動起來。

社會局老人福利科長林妏燕表示，新北推動動健康，針對社區長輩，有揚生自癒力、菲特邦肌耐力、梅門甩活力、福智護身力、高智爾智慧力、碩觀心創力等多元服務方案，但在全市220家長照住宿型機構內，長輩普遍缺乏運動，以致身體健康日益衰退，希望藉由亮點計畫，從15家試辦，逐步推動，讓機構內的長輩也能越活越健康，完美人生有品質。