山海洪荒題材的開放世界手機遊戲《妄想山海：乾坤》已正式上市。融合了各種東方洪荒神話巨獸與家園建造系統的無縫山海世界，打造屬於玩家自己的奇樓家園與坐騎寵獸。在《妄想山海：乾坤》裡玩家們可以捏出一系列異種族角色，在奇妙的山海世界中透過狩獵，採集，建造，合成等各種方式建造理想中的家園，遊戲中分屬四個大陸的豐富特殊資源，高山懸崖，冰冷雪地，浩瀚海域，更能飛上外太空，為玩家們後續建造自己的家園留下足夠的懸念，體現獨特的遊戲旅程。

作為一款自由開放的沙盒遊戲，《妄想山海：乾坤》深入地挖掘遊戲中的交互系統，在探索廣闊無縫的世界時，與其中所有的動物進行交互。即便角色等級低，只要搭配合適且強力的寵獸，也可以實現越級擊殺或捕捉。在捕捉到寵獸後，還可以透過遊戲中的吞噬功能，讓寵獸獲得其它寵獸的外型，吞噬巨型異獸甚至能變成真正的龐然大物。

《妄想山海：乾坤》初始便有十六個種族形象可供玩家選擇

使用「雷電模擬器」長時間掛機，提升角色綜合實力

《妄想山海：乾坤》中以鯀透過息壤的力量遏制了三神與燭龍混戰而產生的災難之力，使世界重回正軌。玩家們可以在這個東方山海世界中體驗採集、烹飪，建造，擺攤的樂趣，創造自己專屬的故事劇情。當然，這些都是隨著角色的等級逐漸解鎖的功能，玩家們剛開始僅有一身布衣裝備，其它生活物資全都需要手動合成與建造。而想要在遊戲中快速的解鎖各種功能，就需要提升相應能力的熟練度。能力的熟練度要靠不斷的進行相應活動獲取。這也導致手機的電量以及耗熱非常嚴重，而使用「雷電模擬器」可以獲得更長時間、更低耗能的遊戲體驗，還有更多對遊戲優化過的獨特功能，讓玩家可以快速提升熟練度，解鎖更多遊戲新玩法！

在雷電模擬器上暢玩60 FPS極致幀率與畫質

使用「雷電模擬器」專屬按鍵，PVP更強操作更流暢

在《妄想山海：乾坤》中沒有職業的限制，玩家們可以一次性裝備5種武器，並且可以隨時進行更換，在戰鬥中可近可遠，搭配不同武器的技能，形成一套專屬的戰鬥風格。甚至可以騎在寵獸上進行衝鋒，這對捕捉低等級的寵獸非常有幫助，而使用「雷電模擬器」適配的專屬按鍵，一鍵切換武器與釋放技能，還可以透過操作錄製功能讓寵獸保持向前衝鋒的操作，玩家只需看準時機進行普攻，來捕捉低等級寵獸。

雷電模擬器打造專屬按鍵，巨集指令方便玩家各種操作

多開「雷電模擬器」，家園共建效率倍增

在《妄想山海：乾坤》遊戲中，玩家可以與自己的好友一起共建家園，最多可以向三位好友開放共建權限，使得家園建造的效率加快4倍以上。如果玩家不想開放自己家園的權限給其它玩家但是又想獲得更高效率的建造該怎麼做，使用「雷電模擬器」的多開功能就可以實現這樣的操作。只需要向其餘多開模擬器的角色發送組隊共建邀請，并點擊確認，就可以讓玩家自己操作多個角色來建造家園了~搭配「雷電模擬器」的操作錄製與巨集指令，對多開的角色進行分工，如負責採集的角色，負責合成的角色，負責烹飪的角色，負責建造的角色，充分的發揮出共建的效率。

多開雷電模擬器共建家園，分工明確事半功倍

透過這些擴展功能，可以幫助玩家更快速的練等，並且擴展了遊戲的玩法，減少遊戲中不必要的繁雜操作，將這些操作交給「雷電模擬器」執行，讓玩家更深入對家園的建造與寵獸的捕捉，選擇吞噬的寵獸等。在浩瀚的山海世界自由的探索，書寫自己的傳說！

《妄想山海：乾坤》體驗東方幻想的山海世界吧！

玩家還是要注意一下，由於各類的設計還是需要考量玩家本身PC硬體的設備，玩家有設定上的問題也可以前往『雷電模擬器』官方粉絲團或是討論群(@LINE)反應問題，能獲得更好的遊戲體驗。