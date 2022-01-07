香港鳳凰衛視主播劉珊玲，2011年榮獲年度最佳新聞主播，不過2014年卻在香港家中突發性腦溢血，緊急送往醫院治療，當時被醫生斷定恐怕成為植物人，智商更可能退化到剩3歲，好在靠著堅強意志力復健，再度康復重返螢光幕。

劉珊玲2014年在香港住家突發性腦溢血，緊急送往醫院治療，醫生診斷後認為是過勞導致血管動脈瘤爆裂，當時陷入昏迷長達16天的她，更被斷言「醒來不是變成植物人，就是智商會退化到剩3歲」，幸好家人不願意放棄，想盡辦法把她送回台灣醫治，根據《元氣網》報導，她在香港治療3個月後，公司安排醫療專機把她和頭蓋骨一起送回高雄，並在高雄長庚醫師精湛醫術下，把頭蓋骨蓋回，接著就是好幾年的復健療程。

劉珊玲透露當時鼻胃管、尿管插滿全身，一開始全身痛到站不起來，全靠著意志力反覆復健，更不斷提醒自己：「就算回不去主播台，也不要一輩子躺在床上」，此外，重新學講話也是很困難的事，當時連聲音都發不出來，好在是弟弟準備注音板，讓她一個一個音重新學起，如今回想復健歷程，她強調：「沒有我的家人，沒有我的媽媽，我是做不到的。」

劉珊玲提到復健時，公司老闆每年都來探望她，更以「工作是最好的復健」為由，邀請她回去香港上班，甚至量身打造節目《珊玲加油站》，由於返回香港必須獨立生活，讓積極復健的她進步的相當快，從鬼門關前走一遭的她，不忘強調「健康」與「家人」才是此生最珍貴的寶藏

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