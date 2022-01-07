昨天獨行俠主場舉行了一項重大儀式，他們為隊史傳奇球星諾威茲基(Dirk Nowitzki)退休了球衣，NBA總裁蕭華(Adam Silver)、球隊老闆庫班(Mark Cuban)和過去戰友奇德(Jason Kidd)等人都到場見證這偉大一刻，球團也首度公開紀念雕像設計模型，但這個雕像外型引來熱議，有網友甚至說像極了「情趣用品」。

諾威茲基所代表的41號球衣在獨行俠主場緩緩升空，現場飄著標誌性的藍色彩帶，氣氛相當感人，而在高掛球衣前主場先隆重亮相了紀念雕像設計模型，庫班表示這座雕像將永遠矗立主場前，並強調會是很大一座，庫班也親手掀開布條，向眾人展示這座設計模型。

這座模型採用諾威茲基最指標性的「金雞獨立」跳投姿勢來打造，身上穿著獨行俠41號白色球衣並搭配閃亮Nike球鞋，這部分應該都在大家預料之中，不過諾威茲基手中的球竟然有3顆，還用線條方式串起，這倒是令人驚訝，對此有網友給出負評，直說為何要用3顆球，外型就像是情趣用品。