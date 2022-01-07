一名女網友近日逛全聯發現壽司餐盒特價只要35元，非常划算，她認為可以帶回家給老公和小孩當晚餐吃。不料，網友們一看卻大嘆說，這款壽司特價是眞的很便宜，但可能因為冰太久，有時候米飯都硬掉了，口感不是很好，所以不推。

一名女網友日前在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上發文分享，逛賣場的時候發現壽司餐盒特價，每盒只要35元，眞的很划算，也讓原PO直呼「就決定晚餐是你們了！」

超市餐盒特價打6折，人妻看價格狂掃4盒。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

從照片中可見，壽司餐盒有兩種口味，其中一款是原價65元的「招牌大捲壽司」，海苔壽司捲中包肉鬆、小黃瓜、雞蛋與蟹味棒；另一款是原價59元的「盛合花壽司」，組合裡面除了花壽司之外，還有豆皮壽司、玉子燒、小黃瓜細捲以及肉鬆細捲。

壽司一盒只要35元，引發網友熱烈討論，「眞的好划算」、「高雄都沒看到有賣壽司」、「好便宜欸」、「好羨慕喔」。不過，也有大批網友認為全聯壽司是地雷，早上開電的時候原價買還可以，但冰到下午或晚上，壽司飯變很硬，口感不是很好。

對此，原PO也留言回應說，她的小孩沒有這麼挑嘴，而且四盒特價壽司，加上炒青菜、滷豆腐和茶葉蛋，這樣一餐就解決了，一家四口吃也很剛好。